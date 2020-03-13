Уфа, , 10:14 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии после пожара, в котором погибли три человека. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, во время тушения пожара в частном жилом доме на улице Совхозной в с. Айсуак были обнаружены тела двух женщин 1974 и 1975 годов рождения и мужчины 1976 года рождения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что пожар в жилом доме по улице Совхозной в н.п. Айсуак Куюргазинского района произошел днем 12 марта.

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