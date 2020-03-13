Красноярск, , 10:11 — REGNUM В Ермаковском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели десятилетней девочки. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

По предварительной версии следствия, днём 11 марта девочка каталась на снежной горке вместе со своей подругой и отчимом. Спускаясь, она не удержала равновесие и слетела с накатанного покрытия, ударившись грудью и животом о дерево.

К вечеру ребёнку стало плохо. Вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в реанимационное отделение с тупой травмой живота. Врачи пытались её спасти, но не смогли. Девочка скончалась в этот же день.

Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в свердловском городе Нижняя Тура восьмилетний мальчик получил тяжёлую травму головы во время катания на горке.

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