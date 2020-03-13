Мапуту, , 10:12 — REGNUM Представитель Национальной иммиграционной службы Мозамбика Селестино Матсинхэ отрицает, что кому-либо запрещен въезд или выезд из ЮАР через пограничный пост Понта-д'Уро. Об этом передает ВВС Africa.

Ранее местные СМИ сообщали, что граница была закрыта для большинства людей на фоне беспорядков.

Матсинхэ сообщил, что граница не закрыта, однако подтвердил факт беспорядков.

В связи с этим он призвал мозамбикцев воздержаться от пересечения границы, поскольку протестующие из ЮАР установили баррикады на расстоянии около 10 км внутри страны, чтобы перекрыть движение в обоих направлениях.

Демонстранты были недовольны волной угонов автомобилей, заявив, что похищенные автомобили везут в Мозамбик, сообщает местная газета O Pais.