Мапуту, 13 марта 2020, 10:12 — REGNUM Представитель Национальной иммиграционной службы Мозамбика Селестино Матсинхэ отрицает, что кому-либо запрещен въезд или выезд из ЮАР через пограничный пост Понта-д'Уро. Об этом передает ВВС Africa.
Ранее местные СМИ сообщали, что граница была закрыта для большинства людей на фоне беспорядков.
Матсинхэ сообщил, что граница не закрыта, однако подтвердил факт беспорядков.
В связи с этим он призвал мозамбикцев воздержаться от пересечения границы, поскольку протестующие из ЮАР установили баррикады на расстоянии около 10 км внутри страны, чтобы перекрыть движение в обоих направлениях.
Демонстранты были недовольны волной угонов автомобилей, заявив, что похищенные автомобили везут в Мозамбик, сообщает местная газета O Pais.