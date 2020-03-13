Южно-Сахалинск, , 10:10 — REGNUM 200 рыбаков вышли на хрупкий ломающийся лёд в заливе Мордвинова на Сахалине вопреки предупреждениям МЧС о крайней степени опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Сахалинской области.

Так выглядит сейчас лёд в заливе Мордвинова Пресс-служба ГУ МЧС Сахалина

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«Пятницу 13 марта 200 рыбаков Сахалина решили сделать самым запоминающимся днём в своей жизни. Вопреки предупреждениям МЧС РФ, запущенной на побережье сирене, дыму сигнальных шашек, вопреки здравому смыслу граждане вышли на прибрежный лёд во время его разрушения. Помимо этого, в настоящий момент наблюдается сильный отжимной ветер и ухудшение метеоусловий», — рассказали в ГУ МЧС по Сахалину.

По словам старшего госинспектора группы патрульной службы ГУ МЧС Дмитрия Селина, в заливе Мордвинова осталось полтора километра льда.

Дмитрий Селин «Остальное уже разрушено. И взлом припая продолжается прямо сейчас. Ни на звуковые сигналы, ни на дымовые шашки, ни на наши уговоры рыбаки не реагируют. Несколько человек пришли в себя только тогда, когда под их ногами начал ломаться лёд и они, побросав свои вещи, успели добежать до берега. Хочу напомнить всем, кто остаётся сейчас на льду: при попадании сейчас в воду человек проживет максимум 5 минут».

ГУ МЧС по Сахалину взывает к разуму уже даже не рыбаков, а их родных и близких, просит убедить мужей, сыновей, друзей не выходить на лёд, поскольку это смертельно опасно.

Также спасатели предупреждают: в случае мгновенного разрушения припая, а это вполне возможно, спасти сразу более 200 человек невозможно просто технически.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года более 300 рыбаков на Сахалине оказались на оторвавшейся от берегового припая льдине. Власти Сахалина давно обсуждают введение жестких мер ответственности, в первую очередь материальной. За подобное поведение. Однако никаких решений до сих пор не принято.