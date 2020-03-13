Сухум, , 10:11 — REGNUM Более 112 гектар леса охватило пожаром в семи районах Абхазии. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, ежедневно в этот период для тушения огня работали более 100 пожарных и было задействовано более 100 единиц техники. Использовались автоцистерны, спасательная техника и плавсредства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС сообщали, что большое количество пожаров связано с халатными действиями местных жителей, которые поджигают траву. Огонь быстро распространяется, перекидывается на лесные массивы и жилые дома.

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