Чебоксары, , 09:56 — REGNUM В Чувашии члены Общероссийского народного фронта (ОНФ) призвали власти дать полную информацию о массовом отравлении в школе № 50 в Чебоксарах. Из-за отсутствия информация и объяснений причин внеплановых каникул появились «домыслы и кривотолки», сообщили ИА REGNUM в региональном штабе «фронтовиков».

В ОНФ отмечают, что утром 12 марта поступило несколько сообщений о том, что без каких-либо объяснений дети были отправлены на внеплановые каникулы. Со слов жителей, симптомы отравления появились «у многих учащихся» ещё вечером 11 марта.

«Предположительно, недомогания возникли после приёма пищи в школьной столовой. Уже утром 12 марта были отменены занятия: администрация школы заявила о начале внеплановых каникул, однако официальных разъяснений ни учащиеся, ни их родители не получили. В результате во многих родительских чатах началось бурное обсуждение ситуации», — говорят «фронтовики».

Член регионального штаба ОНФ в Чувашии, председатель отделения Российского движения школьников Наталья Иванова констатирует, что родительское сообщество вовремя не было осведомлено о случившемся, «родители больше задавали вопросы друг другу». Она высказала мнение, что в республике необходимо создать общественные объединения родителей для взаимодействия с администрациями школ и детских садов:

«Тогда у родителей стало бы меньше вопросов, не возникало бы домыслов и кривотолков».

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление произошло в ночь с 11 на 12 марта. Первоначально было известно, что с жалобами к врачам обратились 20 человек, в том числе 18 детей — из них 16 человек были госпитализированы. Затем число пострадавших выросло до 26 человек.

По данному факту следственное управление СКР и прокуратура проводят проверку. Управление Роспотребнадзора в ходе предварительной проверки нашла нарушения требований санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов.

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