Санкт-Петербург, , 09:49 — REGNUM Полиция Василеостровского района Санкт-Петербурга разыскивает злоумышленника, который обокрал домовую церковь святой великомученицы Анастасии на набережной лейтенанта Шмидта. Общая сумма ущерба превысила 2 млн рублей.

Днем 12 марта в полицию обратился 63-летний настоятель храма. Он сообщил, что двумя днями ранее, утром 10 марта, он обнаружил пропажу денежных средств, которые хранились в металлическом ящике стола.

Были похищены 12 345 евро, 2965 долларов, 800 000 рублей, общая сумма ущерба (по курсам валют) составила 2 млн 12 тыс. 100 рублей.

«Полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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