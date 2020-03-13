Самара, , 09:31 — REGNUM Крупный пожар ликвидировали в Октябрьском районе Самары. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на ул. Клары Цеткин, д. 43 поступило на пульт спасателям рано утром 13 марта.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горят деревянные сараи на площади 150 кв. метров. Был объявлен ранг пожара — Пожар №2.

Пожар удалось ликвидировать в течение одного часа с момента поступления информации о нем. Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

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