Тверь, , 09:27 — REGNUM Частичное отключение электроэнергии зафиксировано в ряде районов Тверской области в ночь на 13 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по территории Тверской области в ряде районов произошло частичное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

Какие именно районы больше всего пострадали и сколько человек оказались в зоне отключений, не сообщается.

На данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, переподключение на линиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 марта на северо-западные регионы России обрушился мощный циклон. В Калининградской области непогода уже привела к жертвам — дерево упало на 12-летнюю школьницу, девочка погибла.