Москва, , 09:24 — REGNUM В Москве до 21:00 13 марта ожидаются порывы ветра до 25 м/с. Об этом говорится в предупреждении ГУ МЧС России по Москве.

«На территории города Москвы ожидается очень сильный юго-западный, западный ветер порывами 20−25 м/с», — говорится в информации.

В МЧС рекомендуют проявлять внимательность и не оставлять детей без присмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском регионе ожидается усиление ветра.

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