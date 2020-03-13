Казань, , 09:41 — REGNUM По данным следственного управления СК РФ по РТ, судом в отношении 33-летней жительницы Казани избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Она подозревается в совершении преступлений по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), ч. 3 ст. 30 п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»).

Установлено, что 1 марта 2020 года в квартире по улице Чистопольской в Казани подозреваемая нанесла ножевые ранения двум сыновьям 2012 года рождения, затем пыталась покончить с собой. В результате телесных повреждений один ребенок скончался на месте, второй — госпитализирован.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводятся следственные действия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело возбудили в городе Железноводске Ставропольского края по факту убийства новорожденного ребенка. Главной подозреваемой в совершении преступления является мать младенца.

Читайте также: Тело новорожденного обнаружено у пруда в Железноводске