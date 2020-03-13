Горно-Алтайск, , 09:16 — REGNUM У жителей Алтая телефонные мошенники похитили с начала года более 3,5 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, количество преступлений с использованием телефонов и Интернета выросло более на треть.

«Пользуясь доверчивостью граждан, злоумышленники за считанные минуты выкачивают деньги, которые многие зарабатывали годами. И за всем этим стоят человеческие слабости, простота и излишняя доверчивость», — отметили в министерстве.

Хотя мошенники придумывают новые схемы обмана, наиболее часто используется «старый добрый» звонок «от сотрудника банка». В связи с этим правоохранители призвали жителей проявлять осторожность при разговоре с неизвестными, особенно если речь заходит о деньгах на счету.

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