Ташкент, , 09:08 — REGNUM 68 ножей у жителей Ташкента изъяли сотрудники правоохранительных органов, сообщили в главном управлении внутренних дел (ГУВД) столицы Узбекистана.

Отмечается, что такое количество ножей было изъято всего за одни сутки. Все экземпляры были хорошо наточены и предназначались не для хозяйственных нужд. Часть ножей изготовлена вручную.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в ГУВД Ташкента предложили ввести административную ответственность за ношение холодного оружия. Правоохранительные органы регулярно сообщают об изъятии десятков ножей.

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