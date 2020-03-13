Уфа, , 08:53 — REGNUM Пенсионерка получила ушибы при падении в маршрутном автобусе в Уфе. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел днем 12 марта на улице 50 лет Октября в салоне автобуса «ПАЗ».

По предварительным данным, во время падения 70-летняя пенсионерка получила ушибы. Автобусом управлял 44-летний местный житель.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают причины произошедшего.

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