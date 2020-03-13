Магадан, Магаданская область, , 08:48 — REGNUM Пограничники в двух бухтах Охотского моря в феврале выявили более 20 нарушений любителями рыболовства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре Службы Пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району.

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«Более 100 незаконных крабовых ловушек изъяли у 11 рыбаков, а также более 160 — установленных в бухтах Гертнера и Весёлая Тауйской губы Охотского моря. Владельцев рядом не было», — пояснили пограничники.

На месте нарушения пограничники составили протоколы, установленных лиц ждёт суд.

Как сообщало ИА REGNUM, более 25 кг красной икры и около 100 кг мяса краба пытались тайно перевезти через госграницу в Брянской области.