Альметьевск, Татария, , 09:07 — REGNUM Альметьевский городской суд Татарии приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ. Следственными органами собраны доказательства вины в отношении 43-летнего жителя города Альметьевска в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

Установлено, что в августе 2017 года на территории базы отдыха в Тукаевском районе мужчина дважды совершил действия сексуального характера в отношении девочки 2010 года рождения. Через год, на территории Альметьевской школы, снова совершил преступление в отношении ребенка. Девочка рассказала матери о произошедшем спустя несколько месяцев, и та обратилась в полицию. Мужчину задержали, свою вину он не признал. Выяснилось, что в 2002 году злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за развратные действия в отношении двух подростков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник ДПС в Екатеринбурге имел связь с несовершеннолетней с сентября 2019 года по февраль 2020 года. На 35-летнего мужчину заведены восемь уголовных дел о половых сношениях и прочих действиях сексуального характера с лицом, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

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