Горно-Алтайск, , 08:36 — REGNUM Алтайские спасатели намерены наградить кассира-продавца магазина за решительные действия при пожаре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай, мужчина 11 февраля вытащил из огня семью из трёх человек.

В тот день он с сестрой возвращался домой на такси. Увидев пламя над домами он попросил водителя свернуть туда. Оказалось, что горит веранда частного двухквартирного дома. Жильцы одной квартиры к тому времени уже были на улице и пытались тушить пожар, тогда как хозяева второй половины не могли выбраться.

Пока сестра вызывала пожарных, сам кассир бросился спасать заблокированную в доме семью. Оттуда были слышны крики.

«Внутри находились беременная женщина с мужем и 2-летним ребенком. Они проснулись, в темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, искал подходящий тяжелый предмет. На помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребенка и женщину, мужчина вылез сам», — отметили в МЧС.

Спустя несколько минут на место прибыли пожарные, которые потушили возгорание. Как отметили в ведомстве, при пожаре никто не пострадал благодаря решительным действиям мужчины.

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