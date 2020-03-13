Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:35 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Суд признал гражданина виновным и отправил его в колонию строгого режима на семь лет.

Следствием и судом установлено, что преступление произошло в июле 2019 года в одном из общежитий Каменска-Уральского. Испытывая неприязнь к своему соседу и будучи в пьяном виде, подсудимый избил потерпевшего. В результате многочисленных побоев мужчина получил травмы головы, был госпитализирован и впоследствии скончался в больнице.

В ходе следствия подсудимый пояснил свои действия тем, что сосед «в состоянии опьянения постоянно нарушал общественный порядок, собирал шумные компании, попрошайничал, портил имущество и подбрасывал мусор». Всё это в совокупности вызвало личную неприязнь и агрессию.