13 Марта
 
8:56

В выходные, 14−15 марта, похолодание охватит большую часть Русской равнины — прогноз погоды на телеканале «Россия 24».

8:56

13 марта шторм охватит практически половину европейской территории России, сообщает «Россия 24».

8:55

Прогноз аномалии средней температуры воздуха. meteoinfo.ru

8:47

Экстренное сообщение Гидрометцентра касается Мурманской области. 13 марта здесь ожидается сильный снег, метель, а северный ветер может усилиться до 20−24 м/с.

8:45

В пятницу, 13 марта, под влиянием глубокого циклона, который будет перемещаться по северу Европейской территории России, в Центральном федеральном округе (ЦФО) пройдут дожди, на севере местами — с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в северной половине местами до 23 м/с. Преобладающая температура воздуха: ночью −1…−6°, днем 2…9°, на юге — до 15°.

8:44

Штормовое предупреждение! 39.mchs.gov.ru

8:42

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) России.

8:39

Под Калининградом упавшее дерево насмерть придавило школьницу

В городе Гурьевске под Калининградом 12 марта после падения на неё дерева погибла 12-летняя девочка.

8:38

В Калининградской области наблюдается усиление ветра до 25−30 м/с, а на побережьях и до 35 м/с.