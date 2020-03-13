В выходные, 14−15 марта, похолодание охватит большую часть Русской равнины — прогноз погоды на телеканале «Россия 24».
13 марта шторм охватит практически половину европейской территории России, сообщает «Россия 24».
Экстренное сообщение Гидрометцентра касается Мурманской области. 13 марта здесь ожидается сильный снег, метель, а северный ветер может усилиться до 20−24 м/с.
В пятницу, 13 марта, под влиянием глубокого циклона, который будет перемещаться по северу Европейской территории России, в Центральном федеральном округе (ЦФО) пройдут дожди, на севере местами — с мокрым снегом, сообщает Гидрометцентр России. По прогнозу синоптиков, ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, в северной половине местами до 23 м/с. Преобладающая температура воздуха: ночью −1…−6°, днем 2…9°, на юге — до 15°.
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Центрального федерального округа (ЦФО) России.
Под Калининградом упавшее дерево насмерть придавило школьницу
В городе Гурьевске под Калининградом 12 марта после падения на неё дерева погибла 12-летняя девочка.
В Калининградской области наблюдается усиление ветра до 25−30 м/с, а на побережьях и до 35 м/с.