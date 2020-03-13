С 13 марта в центральных регионах России ухудшится погода: порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду, на смену аномальному теплу приходит похолодание.

На Севере и Северо-Западе РФ ожидается мокрый снег, а в ряде регионов борются с последствиями штормовых дождей и сильных ливней. В Калининградской области непогода уже привела к жертвам: под упавшим деревом погибла 12-летняя школьница, возвращавшаяся домой.

О погоде в регионах РФ и последствиях стихии — в трансляции ИА REGNUM.