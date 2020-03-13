Уфа, , 08:27 — REGNUM 14-летняя школьница получила травмы после наезда на нее автомобиля в Уфе. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба городского ГИДББ.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 12 марта.

Автомашина «Рено Логан», за рулем которой находился 38-летний водитель, ехала по улице 50 лет СССР и сбила 14-летнюю девочку, переходящую дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате ДТП школьницу с травмами доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Вскоре ребенка отпустили домой.

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