Красногорск, , 08:25 — REGNUM В Московской области, на 31-м километре Волоколамского шоссе, полностью потушен пожар в гостинице и ресторане гольф-клуба Moscow Country Club. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

В тушении принимали участие 76 человек и 23 единицы спецтехники. Общая площадь пожара составила 1000 кв. метров. Людей в помещениях на момент возгорания не было.

В 02:47 пожар был локализован на площади 1000 кв. метров. В 04:27 — ликвидировано открытое горение. В 06:27 пожар был полностью потушен.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пожаре поступила в дежурную часть 13 марта в 00:25. По прибытии на место, на 31-й километр Волоколамского шоссе в Красногорском районе Московской области, пожарные обнаружили, что пламя охватило деревянное здание и крышу соседнего строения на территории комплекса Moscow Country Club.

Читайте ранее в этом сюжете: На Волоколамском шоссе в Подмосковье загорелась гостиница