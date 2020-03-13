Луганск, 13 марта 2020, 08:26 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы два обстрела населённых пунктов ЛНР, осуществлённые с позиций ВСУ. Об этом сообщили 13 марта в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Зафиксированы обстрелы населённых пунктов Калиновка и Санжаровка. Применялись гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное пулемёты и стрелковое оружие.
Информация о пострадавших и о разрушениях гражданской инфраструктуры не поступала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе.
Читайте также: Украина не может в одиночку остановить войну в Донбассе — Зеленский