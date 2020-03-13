Самара, , 08:13 — REGNUM Два человека погибли во время пожара в частном жилом доме в Самаре. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме на ул. 9-я просека, 5-я линия, д. 16А поступило на пульт спасателям ночью 13 марта.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит второй этаж здания. Площадь пожара составляла 200 кв. метров. Спасатели объявили ранг пожара — Пожар №2. Боролись с огнем 80 человек на 22 единицах техники.

Отмечается, что пожар был ликвидирован в течение двух часов с момента поступления информации о нем.

Сообщается, что во время тушения пожара были обнаружены тела двух человек.

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