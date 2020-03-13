Екатеринбург, , 07:34 — REGNUM В деятельности управления автодорог по Свердловской области вскрыты факты несоблюдения требований законодательства о контрактной системе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также надзорные мероприятия прошли в «Федеральном управлении автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства».

Всего в указанных учреждениях установлено около 100 фактов нарушения законодательства. В частности вскрыты случаи недолжного контроля за исполнением контрактов, невыплат аванса подрядчикам и несвоевременного размещения информации об исполнении контрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в Управлении автодорог по Свердловской области идут проверки появилась в СМИ 10 марта. Мероприятия начались после заявления бывшего высокопоставленного сотрудника управления о возможных нарушениях в деятельности.

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