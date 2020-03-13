Порт-Морсби, , 07:31 — REGNUM Одиннадцать человек, включая троих детей, погибли при столкновении враждующих племен в Папуа — Новой Гвинее, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что среди восьми погибших взрослых было трое женщин и пятеро мужчин. По данным местных властей, война идет между племенами Миапе и Окиру. Отмечается, что все погибшие в инциденте являлись членами племени Миапе.

При этом местные власти подчёркивают, что вражда этих племен унесла много жизней. Они обратились к президенту Папуа — Новой Гвинеи с призывами объявить режим чрезвычайного положения в регионе Хайлендс, а также задержать вождей враждующих племён.