Благовещенск, , 07:33 — REGNUM Дорожные службы Приамурья вторые сутки борются с последствиями прошедшего снегопада, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного минтранса.

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К настоящему времени дорожники задействовали уже более 130 единиц специальной техники и 60 дорожных рабочих, за вторые сутки израсходовано 360 тонн противогололёдных реагентов. В четверг, 12 марта, на очистке дорог от снега работало только 80 единиц специальной техники.

«Для обеспечения безопасного проезда транспорта в первую очередь обрабатываются участки с высокой интенсивностью движения, а также мосты, крутые повороты, спуски и подъёмы. Подрядчики работают вторые сутки в круглосуточном режиме», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедший снегопад стал в Приамурье самым обильным за минувшую зиму.