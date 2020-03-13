Алеппо, Сирия, , 07:18 — REGNUM На западе сирийского города Алеппо обнаружен завод по производству самодельного оружия и боеприпасов, говорится в материалах Сирийской арабской армии.

Сборка боеприпасов осуществлялась в одном из ангаров города Кафр-Наха, на месте бывшего производства печей, арматуры и строительной сетки. Террористы наладили здесь производство кустарных бомб. Сирийские военные предполагают, что тротил для них поставлялся из-за рубежа.

«Склад готовой продукции» находился по соседству — в бывшем цехе по производству ниток и пошиву женской одежды.

Добавим, Кафр-Наха с начала войны в Сирии находился под контролем боевиков. После освобождения в город начали возвращаться мирные жители, военные продолжают обследовать объекты, которые использовали боевики в своих целях.

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