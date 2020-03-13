Владивосток, , 06:54 — REGNUM В пятницу, 13 марта, в здании телецентра ВГТРК во Владивостоке из-за сильного задымления была произведена эвакуация персонала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МЧС.

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К зданию незамедлительно прибыло 10 пожарных машин и 49 пожарных, а также машина скорой помощи. Из здания было эвакуировано 50 человек. Служба газодымозащиты провела разведку помещений, и как оказалось, задымление произошло на 4 этаже. Открытого возгорания не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, пациенты и персонал областной поликлиники в Благовещенске были эвакуированы после срабатывания системы пожарной сигнализации.