Лхаса, Китай, , 06:36 — REGNUM Жертв или пострадавших в результате землетрясение в китайском Тибете на юго-западе страны выявлено не было, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гердзе тибетского округа Нгари в 23:44 по местному времени 13 марта. Эпицентр залегал на глубине 32,88 градуса северной широты и 85,55 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Эпицентр располагался под деревней Гогмо, где рассеяно проживает население округа. Толчки ощущались непосредственно в самой деревне. В уезде объявлено экстренное предупреждение. Телекоммуникации, электроснабжение и водоснабжение района находится в норме.

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