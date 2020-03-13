Южно-Сахалинск, , 06:46 — REGNUM В одной из школ Южно-Сахалинска введён карантинный режим из-за обнаружения у школьника гепатита «А».

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Теперь в школьной столовой используется только одноразовая посуда. По данным АСТВ, такие рекомендации дал учебному заведению Роспотребнадзор. Каждое утро школьники проходят обследование в школьном медицинском кабинете, а большую часть времени проводят в классах. В данный момент в школе источников инфекции не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года во всех школах Якутска был введён карантин по гриппу.