Владивосток, , 06:35 — REGNUM Правоохранительные органы Приморья расследуют факт подделки трудовых договоров бывших генерального директора и генерального менеджера хоккейного клуба «Адмирал», по которым они хотели получить «золотые парашюты».

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Противоправная деятельность бывших генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова и генерального менеджер хоккейного клуба Александра Селиванова раскрылась при расследовании уголовного дела в отношении бывшего директора по персоналу этого же клуба Ольги Тымченко, пишет VL.ru.

Их подозревают в причастности к подделке документов, которые помогли бы им получить при увольнении «золотой парашют» 10 млн рублей.

«Уголовное дело в отношении бывшего руководителя и Селиванова, который сейчас находится заграницей, расследуется совместно органами внутренних дел и УФСБ РФ по Приморскому краю», — уточнили в краевом УФСБ.

Как сообщало ИА REGNUM, Спартак Блягоз назначен новым директором хоккейного клуба «Адмирал».