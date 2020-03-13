Токио, , 06:29 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Эпицентр подземных толчков располагался к востоку от японского острова Хонсю. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десять километров. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Тибете. Эпицентр сейсмособытия находился на глубине десять километров.