Свободный, Амурская область, , 06:18 — REGNUM Дети, которые были ранены во время стрельбы в одной из школ приамурского города Свободный, направлены на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного Минздрава.

Читайте также: В Приамурье старшеклассник расстрелял школьников из пистолета

Дети, учащиеся в 6 и 8 классах обратились в кабинет школьного врача после того, как подверглись обстрелу со стороны старшеклассника, стрелявшего из пневматического пистолета. У мальчика отмечено лёгкое ранение кожного покрова ноги, у девочки — след на коже. Детям была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отправлены домой.

«В случае, если потребуется дополнительное обследование или медицинская помощь, педиатры больницы города Свободный готовы провести необходимое лечение», — говорится в сообщении облздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летний старшеклассник принёс в школу города Свободный пневматический пистолет и начал стрелять по учащимся.