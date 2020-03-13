Благовещенск, 13 марта 2020, 06:14 — REGNUM Междугородние автобусные рейсы из-за сильного снегопада отменены в Приамурье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Минтрансе.
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В целях безопасности пассажиров перевозчики Приамурья приняли решение отменить несколько междугородних рейсов: перестали ходить автобусы по маршрутам Благовещенск — Свободный, Благовещенск — Магдагачи и Благовещенск — Шимановск.
Спецтехника продолжает очищать автодороги от снега, посыпает его реагентами.
Как сообщало ИА REGNUM, только за прошедшие сутки на дороги Приамурья было высыпано 200 тонн противогололёдных материалов.