Якутск, , 05:51 — REGNUM В Якутии осуждена бывший руководитель МУПа, которая, используя своё служебное положение, необоснованно начисляла себе премии и выплаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокурату республики.

Читайте также: Директора курганского МУП обвиняют в незаконном премировании

Экс-директора предприятия признали виновной в совершении двух эпизодов преступления — присвоение, то есть хищение чужого имущества в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры.

«Было установлено, что подсудимая без решения учредителя выписывала себе и получила премии на сумму более 630 тыс.рублей. Также она незаконно получила 300 тыс. рублей в счёт возмещения затрат на проезд и лечением в Новосибирске», — рассказали в прокуратуре.

Суд с учётом мнения гособвинителя вынес приговор: 2 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также судом удовлетворен иск прокуратуры о взыскании с осужденной ущерба свыше 938 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области возбуждено уголовное дело на директора одного из МУПов за присвоение 33 тыс. рублей.