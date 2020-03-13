Екатеринбург, , 05:30 — REGNUM В Екатеринбурге в отношении микрокредитной организации составлено три административных протокола о нарушении требований законодательства о защите прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату долгов (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Административные материалы рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.

Расследование отдела судебных приставов началось после обращения сотрудницы городской больницы.

В ходе проверки установлено, что в декабре 2019 года в адрес городской больницы Екатеринбурга стали поступать многочисленные звонки от неустановленных лиц, направленные на взыскание просроченной задолженности с одной из сотрудниц учреждения. Также установлено, что данные звонки производились с нарушением законодательства (частота звонков, их продолжительность, характер сообщений, и передача персональных данных третьим лицам). Осуществлявшие звонки сотрудники микрокредитной организации осуществляли психологическое давление и унижали честь и достоинство должника и других граждан.