Якутск, , 05:21 — REGNUM В правительстве Якутии 12 марта подвели итоги работы комиссии по факту гибели более 200 собак и кошек в пункте передержки безнадзорных животных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

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Об итогах проверки доложил зампредседателя правительственной комиссии Павел Иванов.

«По итогам проверки подтверждён факт наличия трупов животных в холодном контейнере на территории пункта передержки безнадзорных животных. Это трупы животных, погибших на улицах города в результате наезда автомашин и от болезней, а также усыплённые по заявлениям владельцев (с их согласия) в связи с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями или неизлечимыми последствиями острой травмы, которые были подготовлены к утилизации», — сказал Иванов.

Кроме того, сделано заключение, что имел место факт получения 3 марта в Якутской республиканской ветеринарно-испытательной лаборатории положительного результата анализа на антиген вируса бешенства. Эвтаназия животных, в связи с угрозой распространения вируса бешенства была проведена в соответствии с установленными правилами.

Представители МВД и прокуратуры сказали, что расследование по собранным материалам — продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 7−8 марта в Якутске 153 собаки и 48 кошек были усыплены.