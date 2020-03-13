Тюмень, , 04:31 — REGNUM В Тюмени вынесен приговор грабителю банка «Открытие». Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к возмещению 1,6 млн рублей в пользу банка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Следствием и судом установлено, что утром 17 сентября 2019 года мужчина в маске с предметом, похожим на боевой пистолет, ворвался в офис банка «Открытие» на ул. Щербакова. Он обхватил рукой за шею одну из сотрудниц банка, приставил к её голове предмет и потребовал деньги. Ему передали коробку с наличностью на 1,2 млн рублей. затем он скрылся с места происшествия.

Через три дня грабитель был вычислен и задержан. Как выяснилось, мужчина пошёл на ограбление банка, чтобы выплатить кредит.

Он признан виновными по ч.4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).