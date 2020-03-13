Нюрба, Якутия, , 04:34 — REGNUM В Якутии осуждён депутат Нюрбинского района, начальник службы наземной охраны лесов за незаконную вырубку леса в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что подсудимый, будучи директором Нюрбинского филиала «Якутлесресурс», достоверно зная о недопустимости рубки лесных насаждений без соответствующих разрешений, умышленно дал поручение шести местным жителям вырубить деревья породы лиственница.

Черные лесорубы нарубили 602 штуки деловой древесины, объёмом 180,04 м³. В результате незаконной рубки лесному фонду РФ причинен ущерб в размере 650 485 рублей. Подсудимый на стадии предварительного следствия ущерб возместил частично.

«С учётом позиции гособвинителя депутат приговорён к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Кроме того судом удовлетворен иск прокурора о взыскании не возмещенной части причиненного ущерба в сумме свыше 500 тыс.рублей. Осужденный уволен в период предварительного следствия», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года чёрные лесорубы в Хабаровском крае нарубили леса на 37 млн рублей.