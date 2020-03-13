Кызыл, , 05:12 — REGNUM В Туве в результате аварии на высоковольтной линии оказалось прервано электроснабжение 11 населённых пунктов с населением 16 744 человека. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Тува.

Сообщение об аварии на электросети поступило 13 марта в 06:05 по местному времени. В результате выхода из строя линии электропередачи Ак-Довурак-Тээли ВЛ-35 нарушилось электроснабжение 3 610 жилых домов и 34 социально-значимых объектов.

Всего отключение электроэнергии затронуло около 17 тысяч человек, проживающих в 11 населенных пунктах Бай-Тайгинского и Барун-Хемчикского районов.

По информации ведомства, аварийные бригады уже начали работы по восстановлению подачи электроэнергии.