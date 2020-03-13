Владивосток, , 04:31 — REGNUM В Черниговском районе Приморья на трассе М-60 произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека, виновник аварии получил различной степени травмы.

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Toyota Corsa и Mazda MPV столкнулись на большой скорости перед посёлком Светлый, пишет ИА PrimaMedia.

Mazda MPV двигалась из посёлка Сибирцево в сторону Черниговки, начала обгон нескольких фур и столкнулась с Toyota Corsa, которая двигалась по встречной полосе. В результате лобового удара водитель и пассажир Toyota Corsa погибли на месте. Виновник аварии выжил и был доставлен в медучреждение с различными травмами.

Как сообщало ИА REGNUM, гибель российского военного в ДТП в Сирии подтвердили в Минобороны.