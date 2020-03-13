Лхаса, Китай, , 03:01 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в китайском Тибете, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центре CENC, толчки были зафиксированы в Тибетском автономном районе КНР около 23:44 по местному времени 13 марта. Эпицентр толчков залегал на глубине 10 км по координатам 32,88 градуса северной широты и 85,55 градуса восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая в Индонезии также произошло землетрясение магнитудой 5,1. Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате землетрясения в Тибете не поступало.

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