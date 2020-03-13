Красногорск, , 02:41 — REGNUM В Московской области, на 31-м километре Волоколамского шоссе загорелась гостиница Moscow Country Club. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть 13 марта в 00:25. По прибытии на место, на 31-й километр Волоколамского шоссе в Красногорском районе Московской области, пожарные обнаружили, что пламя охватило деревянное здание и крышу соседнего строения.

Общая площадь гостиницы Moscow Country Club, расположенной в горящем здании — 1 тыс. квадратных метров.

На месте пожара работают 15 человек и 4 единицы техники. Дальнейшая информация уточняется.