Благовещенск, , 02:12 — REGNUM В одной из школ города Свободный старшеклассник расстрелял двух учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приамурья.

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Сообщение об инциденте в одной из местных школ поступило в МО МВД «Свободненский». В ходе проверки сообщения было установлено, что 18-летний учащийся старшего класса школы принёс в школу пневматический пистолет и произвёл выстрелы по другим учащимся, в результате чего ученики 6 и 8 классов получили телесные повреждения. Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

«По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении него избрана мера процессуального принуждения — обязательство о явке», — заявили в пресс-службе УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приамурья проверила защищённость школ области после инцидента со стрельбой, который произошёл в Благовещенском колледже.