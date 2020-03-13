Приштина, , 08:16 — REGNUM Вечером 11 марта на экстренном заседании правительства Косово, посвященном угрозе проникновения коронавируса на территорию края, было принято решение о введении ряда предупредительных мер.

В числе этих мер албанское новостное агентство Telegrafi называет прекращение работы учебных заведений до 27 марта 2020 года, сопровождающееся освобождением от работы одного из родителей ребенка; временное аннулирование рейсов воздушного и сухопутного транспорта в страны с высоким и средним риском заражения; обязательный медицинский осмотр граждан, прибывающих из стран с высоким риском заражения, и военных; запрет на проведение спортивных и культурных мероприятий; сокращение часов работы предприятий общественного питания, ночных клубов и спортивных залов.

До настоящего момента случаев заражения коронавирусом в Косово не выявлено, однако правительство уже выделило министерству здравоохранения 10 миллионов евро (примерно 828 миллионов рублей) на предотвращение его распространения.

Читайте ранее в этом сюжете: Косово готовится дать отпор коронавирусу