Тирана, , 00:12 — REGNUM С пятницы 13 марта в Албании будет введен запрет на передвижение личных автомобилей по маршрутам Тирана-Дуррес, Дуррес — Тирана и ряду других междугородних маршрутов.

Об этом сообщил премьер-министр Албании Эди Рама на своей странице в социальной сети Facebook.

Запрет будет снят в полночь в воскресенье 15 марта. До этого времени будет разрешено передвижение только машин скорой помощи, государственных автомобилей и специализированной техники. Данная мера нацелена на предотвращение распространения коронавируса по стране.

12 марта был введен запрет на работу баров и ресторанов и ряда разновидностей заведений, предоставляющих услуги. В столице страны Тираны введен мораторий на работу общественного транспорта. Также в стране приостановлена работа всех учебных заведений.

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