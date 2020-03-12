Москва, , 23:55 — REGNUM Пожар в здании автосервиса, произошедший вечером 12 марта в Басманном районе Москвы, ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.

Сообщение о возгорании в одноэтажном металлическом строении на улице Бауманской поступило в оперативную дежурную часть в 18:37. По данным МЧС, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 20:32 пожар был локализован, а в 21:48 — ликвидирован», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сведений о возможных пострадавших не поступало. Причины пожара в настоящее время устанавливаются.

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