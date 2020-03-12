Тирана, , 23:15 — REGNUM 12 марта заместитель министра здравоохранения Албании Мира Ракацолли сообщила, что за последние сутки обследование на коронавирус прошли 145 человек, среди которых было выявлено 8 зараженных. Таким образом, на данный момент в Албании выявлено 23 случая заражения.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пять из 23 находятся в инфекционном госпитале в Тиране, а ещё 18 человек находятся на домашнем лечении под наблюдением медиков. Их состояние не вызывает опасений.

Все случаи заражения связаны с поездками самих пациентов или их родственников или знакомых в Италию.

12 марта в результате рейда полиции были задержаны свыше 100 человек, прибывших из Италии и уклонившихся от прохождения медицинского обследования. Они были принуждены соблюдать домашний карантин в течение 14 дней.

Премьер-министр Эди Рама предупредил, что те, кто последует их примеру, будут облагаться штрафом в 5 тысяч евро (примерно 420 тысяч рублей).

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