Елгава, , 22:28 — REGNUM В Елгаве задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в похищении человека. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Государственной полиции.

По версии следствия, группа мужчин, которые самовольно проникли в квартиру потерпевшего, силой погрузили его в багажник автомобиля BMW 525D, после чего увезли в лес. Там подозреваемые, по мнению следователи, продолжили физическое насилие и унижение потерпевшего. Затем, снова погрузив его в багажник автомашины, отвезли в город, считают правоохранители.

Молодому человеку удалось сообщить о случившемся полиции. Сотрудники роты специальных операций земгальского батальона полиции при участии оперативных работников уголовной полиции Елгавы задержали подозреваемых.

По данному факту было возбуждено дело по I части статьи 153 Уголовного кодекса (УК) Латвии. К задержанным применена мера пресечения не связанная с лишением свободы.