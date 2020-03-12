Каир, , 22:19 — REGNUM Как минимум 13 человек пострадали в результате столкновения двух поездов возле центрально вокзала в столице Египта, городе Каире. Об этом 12 марта сообщает телеканал Al Arabiya.

Авария произошла на подъезде к вокзалу, между станцией Рамсес, расположенной в центральной части города, и железнодорожной станцией в районе Имбаба.

По предварительным данным, составы следовали из Верхнего Египта и возле вокзала в Каире один состав нагнал другой. Несколько вагонов сошли с рельсов, пострадали 13 человек.

Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух поездов в Мексике, в результате которого погиб один человек.

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